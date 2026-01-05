Die Sabotage, so wollen es die Täter verstanden wissen, sei notwendig gewesen. „Unsere gemeinwohlorientierte Aktion ist gesellschaftlich sinnvoll“, heißt es in dem Bekennerschreiben zum Anschlag auf Berliner Starkstromleitungen, der zu einem flächendeckenden Stromausfall im Südwesten der Hauptstadt geführt hat. Der Text wurde am Wochenende auf einem linksextremistischen Internetportal veröffentlicht. Darin reklamiert die „Vulkangruppe“ die Tat für sich. Sie ist den Behörden seit Jahren als Zusammenschluss gewaltbereiter Linksextremisten bekannt, die vor allem in Berlin und Brandenburg Anschläge begeht.
Anschlag in BerlinGegen Kapitalismus und Energiewende
Lesezeit: 4 Min.
Das Bekennerschreiben zum folgenschweren Anschlag auf die Stromversorgung in Berlin zeigt die bizarre Ideologie der mutmaßlichen Täter. Die sozialdemokratische Innensenatorin spricht von „Linksterrorismus“.
Von Markus Balser und Roland Preuß, Berlin
Brandanschlag in Berlin:Sechs Tage ohne Heizung, Warmwasser und Licht
Zehntausende Berlinerinnen und Berliner sitzen seit Samstag in dunklen Wohnungen. Erst am Donnerstag soll es wieder Strom geben. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner spricht von „Terrorismus“ einer linksextremistischen Gruppe.
Lesen Sie mehr zum Thema