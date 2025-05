Von Florian Flade, Jörg Schmitt, Christian Wernicke und Ralf Wiegand, München

Auf dem Luftweg geht nichts mehr. Wer die Ukraine einigermaßen verlässlich, sicher und kontrolliert erreichen will, ist auf die Zugverbindungen angewiesen. Auch der große Bahnhof für Staatsgäste findet, seit russische Drohnen und nicht mehr Passagierflugzeuge den Himmel über der Ukraine beherrschen, an Bahnhöfen statt: Zuletzt bestiegen Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Regierungschef Keir Starmer am vergangenen Freitag gegen 21.30 Uhr gemeinsam einen Sonderzug, der sie über Nacht vom polnischen Medyka aus nach Kiew brachte.