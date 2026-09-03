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Vertraulicher BKA-BerichtBehörden registrieren 165 mutmaßliche Sabotagefälle

Lesezeit: 2 Min.

Durchtrenntes Kabel an einer Bahnstrecke: Einrichtungen der kritischen Infrastruktur werden laut BKA besonders oft ins Visier genommen.
Durchtrenntes Kabel an einer Bahnstrecke: Einrichtungen der kritischen Infrastruktur werden laut BKA besonders oft ins Visier genommen.
Christoph Reichwein/dpa

Zu den in diesem Jahr gezählten Fällen gehören manipulierte Stromleitungen und Bahntrassen, aber auch geplante Brandanschläge. Das geht nach Recherchen von NDR, WDR und SZ aus einer internen BKA-Analyse hervor.

Von Jörg Diehl und Florian Flade

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Der vertrauliche Bericht hat 18 Seiten, auf der ersten steht: „Lageupdate Hybride Bedrohungen“. Was sich hinter dem behördlich-ungelenken Titel verbirgt, ist eine Zusammenschau der Ereignisse, die inzwischen mehrmals wöchentlich die Nachrichten bestimmen. Es geht um Spionage und Sabotage, um Drohnenüberflüge und Cyberangriffe, kurzum: das ganze Ausmaß des heimlichen Krieges, der gegen Deutschland geführt wird. Die Analyse des Bundeskriminalamts (BKA) stammt von Ende August und liegt Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR vor.

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