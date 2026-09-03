Zu den in diesem Jahr gezählten Fällen gehören manipulierte Stromleitungen und Bahntrassen, aber auch geplante Brandanschläge. Das geht nach Recherchen von NDR, WDR und SZ aus einer internen BKA-Analyse hervor.

Der vertrauliche Bericht hat 18 Seiten, auf der ersten steht: „Lageupdate Hybride Bedrohungen“. Was sich hinter dem behördlich-ungelenken Titel verbirgt, ist eine Zusammenschau der Ereignisse, die inzwischen mehrmals wöchentlich die Nachrichten bestimmen. Es geht um Spionage und Sabotage, um Drohnenüberflüge und Cyberangriffe, kurzum: das ganze Ausmaß des heimlichen Krieges, der gegen Deutschland geführt wird. Die Analyse des Bundeskriminalamts (BKA) stammt von Ende August und liegt Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR vor.