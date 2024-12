Sie war dabei, als der Dalai Lama im nordindischen Dharamsala eine seiner Audienzen gewährte, und unternahm eine Trekkingtour in den Bergen von Nordvietnam, als die noch nicht zum allgemeinen Tourismusangebot gehörten. Sie überzeugte sich auf einem Trip von wenigen Tagen, dass es auf Neuseeland – so ihr Eindruck – fast so aussieht wie in Bayern, und wollte daheim, von Königsdorf aus, als Co-Pilotin im Segelflugzeug ein „magisches Dreieck über den Alpen ziehen“ (scheiterte aber bei diesem „Walzertanzen vor der Benediktenwand“).