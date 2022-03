Von Nico Fried, Berlin

Manch älterer Sozialdemokrat mag sich zuletzt an die Landtagswahl 1999 in Hessen erinnert haben. Es war der erste Test, nachdem wenige Monate zuvor Gerhard Schröder Bundeskanzler geworden war und nach 16 Jahren Helmut Kohl wieder ein Genosse das Land regierte - so wie jetzt nach 16 Jahren der Kanzlerschaft Angela Merkels die Macht an Olaf Scholz übergegangen ist. Die erste Landtagswahl nach einem Regierungswechsel im Bund ist immer ein heikler Termin.