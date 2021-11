Von Gianna Niewel, Saarbrücken

Wer sich mit Linken, AfD, Grünen im Saarland beschäftigt, kommt schnell an den Punkt, an dem ein Schaubild hilfreich wäre. Für die Lager, in die Parteien zerfallen. Für die Staatsanwaltschaft, die wegen mutmaßlicher Urkundenfälschung gegen drei Mitglieder der Linken ermittelt. Für den Bundesvorstand der Grünen, der vom Landesverband der Grünen Reformen fordert. Für all die Schiedsgerichte, Landgerichte, Parteiausschlussverfahren, für 50-Euro-Scheine in braunen Briefumschlägen, um die es angeblich auch gehen soll. Kurz: Um nicht den Überblick zu verlieren.

Bis März besteht der Landtag in Saarbrücken aus vier Parteien: CDU, SPD, Linke, AfD. Dann wird neu gewählt. Es ist die erste Wahl nach der Bundestagswahl und während CDU und SPD ihre Listen aufstellen, kämpfen die anderen Parteien nicht unbedingt um Stimmen, sondern vor allem gegen sich selbst.

Lutze gegen Lafontaine heißt es bei der Linken

Es waren noch etwas mehr als drei Monate bis zur Bundestagswahl, als der Fraktionsvorsitzende Oskar Lafontaine den Saarländerinnen und Saarländern riet, die Linke nicht zu wählen. Und es waren nur wenige Stunden nach der Wahl vergangen, als er ankündigte, bei der Landtagswahl im März nicht mehr antreten zu wollen.

Vorausgegangen war ein jahrelanger Streit mit dem Landesvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Thomas Lutze. Gegen den ermittelt die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen mutmaßlicher Urkundenfälschung. Ein Mitarbeiter von Lutze sagte in einer eidesstattlichen Versicherung, dass er sich vor einem Parteitag 2017 mit ihm darüber beraten habe, wie "sichergestellt werden könne, dass Lutze sein Bundestagsmandat für weitere vier Jahre behalten könne".

Lutze habe jedem Mitglied, das ihn wählt, 50 Euro geben wollen, braune Umschläge mit Geld hätten dann auch den Besitzer, die Besitzerin gewechselt. Lutze bestreitet die Vorwürfe. Darüber hinaus laufen Vorermittlungen gegen ihn wegen mutmaßlicher Untreue, auch diese Vorwürfe bestreitet er. Seine Anhänger vermuten stattdessen eine "innerparteiliche Schlammschlacht" von Lafontaine.

Lutze gegen Lafontaine, dieser Streit beschäftigt nicht nur das Gericht, er hat die Linke unter anderem einen Geschäftsführer, einen Vorsitzenden, eine stellvertretende Vorsitzende gekostet. Und es geht weiter: Vor einigen Tagen hat die Landtagsfraktion (Lafontaine-Lager) eine langjährige Abgeordnete ausgeschlossen, weil sie sich nicht entschieden genug gegen die Angriffe des Landesvorstands (Lutze-Lager) gewehrt haben soll. Die Antwort kam postwendend: Einige Mitglieder aus dem Landesvorstand haben den Parteiausschluss von Lafontaine beantragt. Die ausgeschlossene Abgeordnete hat wiederum eine neue Fraktion gegründet, die "Fraktion Saar-Linke".

Bei der AfD kämpft Bundespartei gegen Landesverband

Die AfD im Saarland wurde 2013 gegründet und fast genauso lange kämpft die Landespartei mit der Bundespartei. 2016 versuchte die Bundespartei monatelang, den Landesverband aufzulösen. Konkret ging es um angebliche Verbindungen zu Neonazis. Es habe mehrere Treffen mit Mitgliedern der Freien Bürger-Union gegeben, Doppelmitgliedschaften seien diskutiert worden.

Die Bundesspitze scheiterte vor dem Bundesschiedsgericht, aber die damaligen Vorsitzenden Frauke Petry und Jörg Meuthen versuchten es erneut: Sie riefen den Landesverband auf, nicht an der Landtagswahl 2017 teilzunehmen. Wieder scheiterten sie, die AfD trat nicht nur an, sie wurde viertstärkste Kraft in Saarbrücken.

In den Folgejahren blieb es unruhig, 2020 etwa setzte der Bundesvorstand den damaligen Landesvorstand ab und ein Notvorstand übernahm. Gerade führt Christian Wirth die saarländische AfD, ein Mann, der im März forderte, die in der Luftfahrtbranche freigewordenen Kapazitäten für eine Rückführung ausreisepflichtiger Migranten zu nutzen. Er gilt als umstritten - nicht nur in Berlin, sondern auch in Saarbrücken.

Umstrittener Alleinherrscher bei den Grünen

Ein Zeitungsartikel fasst das Problem ganz gut zusammen: Der Ortsverband Saarlouis habe "sensationell viele Mitglieder" und stelle so "den mit Abstand größten Block". Wobei 20 bis 25 Prozent der Mitglieder keinen Beitrag zahlten, weswegen ihre Mitgliedschaft nun überprüft werden solle, was der Saarlouiser Vorsitzende Hubert Ulrich aber zu verhindern versuche. Der Text heißt "Albanische Verhältnisse" und ist von 1999.

22 Jahre später ist Hubert Ulrich noch immer Vorsitzender in Saarlouis und noch immer geht es im Kern um eine alte Frage: Wie kann es sein, dass sein Ortsverband aktuell 672 Mitglieder hat, während es in Schmelz sieben sind, in Mettlach fünf, in Großrossel vier. Und nutzt er diese Macht zum Wohl der Partei - oder zum Wohl seiner Person?

Detailansicht öffnen Parteikollegen haben Hubert Ulrich (Die Grünen) Mitgliedermanipulation in seinem Ortsverband vorgeworfen. (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Bei einem Parteitag im Juni diesen Jahres hatte Hubert Ulrich die Wahl zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewonnen. Damals verwies Ulrich darauf, dass eine Frau drei Mal nicht die erforderliche Mehrheit bekam, eine andere Frau verlor in einem vierten Wahlgang gegen ihn, wo ist das Problem? Gegner in der Partei werfen ihm Mitgliedermanipulation in seinem Ortsverband vor und dass er das Frauenstatut umgangen habe. Die Folge: Die Listenwahl wurde angefochten, die saarländischen Grünen durften nicht mit einer eigenen Liste bei der Bundestagswahl antreten.

Gerade schaltet sich der Bundesvorstand in die Arbeit des Landesvorstands ein. Er fordert Reformen, etwa mehr Demokratisierung, ansonsten gebe es kein Geld mehr aus der staatlichen Parteienfinanzierung. Spannend dürfte vor dem Hintergrund auch der Parteitag in Saarbrücken am übernächsten Wochenende werden: Dann wollen die Grünen einen neuen Landesverband wählen, um immerhin bei der Landtagswahl im März antreten zu können.

Die FDP und die Liste bunt.saar wollen vom Streit der anderen profitieren

So unterschiedlich die Parteien sind, so unterschiedlich dürften auch die Wählerinnen und Wähler auf die Streitigkeiten reagieren. Die AfD muss kaum Stimmenverlust befürchten, die anderen hingegen schon. Dort spalten einzelne Personen eine Partei, was auch deshalb möglich ist, weil das Land und damit die Landesverbände so klein sind. Ein paar Mitglieder reichen, um eine Mehrheit zu haben, und wer die Mehrheit hat, muss sie eher nicht abgeben, weil oft niemand da ist, der sie streitig macht. Streitig machen könnte. Bei den Grünen hat Hubert Ulrich in seinem Landesverband ein Drittel aller Delegierten. Bei der AfD ist ein Mann Fraktionsvorsitzender, der schon für die CDU im Kreistag saß und bei den Grünen Schatzmeister war.

Immerhin zwei Parteien hoffen, von den Kämpfen profitieren zu können. Zum einen die FDP, die im März wieder in den Landtag einziehen will. Zum anderen die Liste bunt.saar, die auf die Stimmen der Menschen hofft, die vielleicht nicht Grüne oder Linke wählen wollen. Die Liste arbeitet gerade ihr Programm aus und kann an diesem Mittwoch eine im Saarland nicht ganz uninteressante Personalie verkünden: Armin König aus Illingen, der dienstälteste Bürgermeister im Land, tritt nach 47 Jahren aus der CDU aus.

Er spricht von einem "Trommelfeuer der Konservativen", von Maskendeals und Friedrich Merz und davon, dass er nicht mehr wisse, wie er noch glaubhaft Politik machen solle. Von einer Entfremdung mit der Partei im Bund, aber auch im Land, und dass er nun bunt.saar beitreten wird. Armin König sagt, er setze Hoffnung in diese kleine, politische Gruppierung.