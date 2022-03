Da war doch was

CDU-Mann Tobias Hans (links) und Anke Rehlinger von der SPD regieren das Saarland seit vier Jahren gemeinsam, bei der Landtagswahl in zwei Wochen treten sie jetzt gegeneinander an.

Tobias Hans möchte die große Koalition im Saarland fortsetzen, Anke Rehlinger womöglich auch, aber mit ihr an der Spitze. Doch was heißt das schon, Wahlkampf in Zeiten des Krieges?