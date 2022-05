Landes-CDU wählt Toscani an die Spitze

Stephan Toscani ist neuer Parteichef der CDU im Saarland. Auf einem Landesparteitag in Eppelborn stimmten am Samstag 94,6 Prozent der Delegierten für den 55-Jährigen. Toscani ist Nachfolger des bisherigen Parteichefs Tobias Hans, der nach Landtagswahl Ende März sein Amt als Ministerpräsident verloren und den Parteivorsitz niedergelegt hatte. Das Saarland wird seither von einer SPD-Alleinregierung unter Ministerpräsidentin Anke Rehlinger regiert. Toscani war von März 2018 bis April 2022 Landtagspräsident und zuvor seit 2009 Minister in CDU-geführten Saar-Landesregierugen.