Die Gegenwart ist kein schönes Thema, wenn man im Grunde nur noch eine Vergangenheit hat. Es war deshalb keine Überraschung, dass aus dem Sekretariat des südasiatischen Staatenbündnisses Saarc in Kathmandu keine Antwort kam auf die schriftliche Interviewanfrage der Süddeutschen Zeitung. Auch der Besuch in der Zentrale der South Asia Association for Regional Cooperation brachte keinen Erfolg. Ein freundlicher Herr nahm am Eingang die Visitenkarte entgegen. Wenig später erklärte die Empfangsdame am Telefon des Pförtners, dass niemand Zeit habe ohne Termin. Am Ende überreichte sie immerhin die aktuelle Pressemappe. Sie enthält die Broschüre „Saarc auf einen Blick“, Texte von alten Konventionen und Abkommen sowie die Erklärung des letzten Saarc-Gipfels im November 2014.