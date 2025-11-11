Zum Hauptinhalt springen

BildungspolitikMüssen Schüler krisentüchtig werden?

Lesezeit: 3 Min.

In der Gemeinschaftsschule Bruchwiese kommt regelmäßig die Feuerwehr vorbei, um mit den Schülerinnen und Schülern zu üben.
In der Gemeinschaftsschule Bruchwiese kommt regelmäßig die Feuerwehr vorbei, um mit den Schülerinnen und Schülern zu üben. (Foto: Privat)

Innenminister Dobrindt hat vorgeschlagen, mit Kindern über Bedrohungsszenarien zu diskutieren. Eine Schule im Saarland geht schon viel weiter: Dort werden Brände gelöscht, Fluchtrucksäcke gepackt und Rettungsringe ausgeworfen.

Von Vinzent-Vitus Leitgeb

Erst am Montag vor zwei Wochen war die Feuerwehr wieder an der Gemeinschaftsschule Bruchwiese in Saarbrücken. Seit Kurzem ist sie dort Dauergast. Brennende Menschen mit einer Löschdecke retten, Feuerstellen löschen – das ganze Programm. Was nach katastrophalen Zuständen klingt, ist das genaue Gegenteil: Die Feuerwehr ist zum Unterrichten dort. Sie führt, nach einem detaillierten Lehrplan aus Theorie- und Praxiseinheiten, Übungen aus. Echte Menschen brennen dabei nicht. Doch die Inhalte sind prüfungsrelevant.

