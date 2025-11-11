Erst am Montag vor zwei Wochen war die Feuerwehr wieder an der Gemeinschaftsschule Bruchwiese in Saarbrücken. Seit Kurzem ist sie dort Dauergast. Brennende Menschen mit einer Löschdecke retten, Feuerstellen löschen – das ganze Programm. Was nach katastrophalen Zuständen klingt, ist das genaue Gegenteil: Die Feuerwehr ist zum Unterrichten dort. Sie führt, nach einem detaillierten Lehrplan aus Theorie- und Praxiseinheiten, Übungen aus. Echte Menschen brennen dabei nicht. Doch die Inhalte sind prüfungsrelevant.
BildungspolitikMüssen Schüler krisentüchtig werden?
Lesezeit: 3 Min.
Innenminister Dobrindt hat vorgeschlagen, mit Kindern über Bedrohungsszenarien zu diskutieren. Eine Schule im Saarland geht schon viel weiter: Dort werden Brände gelöscht, Fluchtrucksäcke gepackt und Rettungsringe ausgeworfen.
Rechtsextreme Übergriffe:Schüler provozieren immer häufiger beim Besuch von KZ-Gedenkstätten
Rechtsextreme Übergriffe auf KZ-Gedenkstätten gab es schon immer. Doch jetzt wächst nicht nur ihre Zahl. Neu ist auch, dass sich ganze Schülergruppen und Klassen danebenbenehmen.
Lesen Sie mehr zum Thema