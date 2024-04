Die Staatsanwaltschaft Halle hat eine weitere Anklage gegen den Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke erhoben. Ihm werde das Verwenden von Kennzeichen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Höcke soll die verbotene Losung der Sturmabteilung (SA) der NSDAP "Alles für Deutschland!" bei einer Veranstaltung der AfD in Gera im Dezember erneut verwendet haben. Die SA war die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP. Weil er den Spruch bereits im Mai 2021 in Merseburg in Sachsen-Anhalt genutzt haben soll, muss ich Höcke von Mitte April an vor dem Landgericht in Halle verantworten.