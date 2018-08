8. August 2018, 18:50 Uhr Ryanair Luft nach oben

Experten der Arbeitgeber sehen eine Tendenz zu heftigeren Tarifrunden. Auch der Konflikt bei Ryanair hat die Voraussetzung, besonders hart zu verlaufen.

Von Detlef Esslinger

Meist soll in Tarifverhandlungen ein alter Vertrag durch einen neuen ersetzt werden. Bei Ryanair geht es darum, erstmals einen solchen durchzusetzen. (Foto: Heino Kalis/Reuters)

Manche Arbeitgeber befürchten eine Tendenz, und zumindest der Konflikt bei Ryanair wird sie kaum widerlegen. "Die Tendenz zu weniger kooperativen Tarifverhandlungen könnte sich auch im zweiten Halbjahr fortsetzen", sagt Hagen Lesch, der Experte des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln für dieses Thema. Im Frühjahr gab es bereits Warnstreiks bei Bund und Kommunen, und dies in einer relativ frühen Phase der Verhandlungen; in der Metall- und Elektroindustrie rief die IG Metall sogar zu 24-Stunden-Streiks auf - und der Streik, zu dem am Freitag die Piloten von Ryanair aufgerufen sind, wird auch dort kaum der letzte sein.

Der Konflikt bei der Fluggesellschaft hat die Voraussetzung, besonders hart zu verlaufen: Ist normalerweise in Tarifverhandlungen das Ziel, den alten Tarifvertrag durch einen neuen zu ersetzen, so geht es bei Ryanair darum, erstmals einen solchen durchzusetzen. Es fehlen: ein Werk, auf dem man aufbauen könnte, wechselseitige Erfahrung und Vertrauen der Kontrahenten. Mit drei Gewerkschaften hat es das Unternehmen zu tun: der Vereinigung Cockpit, die die Piloten vertritt; sowie Verdi und UFO, die für die Flugbegleiter streiten. "Es dürfte im weiteren Jahresverlauf mit allen drei Gewerkschaften zu heftigen Auseinandersetzungen kommen", schreiben Hagen Lesch und seine Kollegin Paula Hellmich in einem Report zur bisherigen Tarifpolitik in diesem Jahr.

Das IW hat vor einiger Zeit ein System entwickelt, mit dem es die Intensität von Tarifkonflikten zu messen versucht. Es vergibt dabei Punkte, je nach der Art der Eskalation, zu der es dabei kommt: Streikdrohung, Abbruch von Verhandlungen, Streikaufruf, Warnstreik, Scheitern der Verhandlungen, Schlichtung, juristische Auseinandersetzungen, Urabstimmung, Streik. Dem Metallkonflikt im Frühjahr gaben sie auf dieser Grundlage 35 Punkte und dem öffentlichen Dienst 16 - beide Auseinandersetzungen sind längst beendet. Der Streit bei Ryanair kommt schon jetzt auf 12 Punkte, und bei denen wird es gewiss nicht bleiben. Als im Winter Verdi und die Lufthansa für das Bodenpersonal dieser Fluggesellschaft verhandelten, blieb es hingegen bei einer Streikdrohung (ergibt: 1 Punkt). Am Ende einigte man sich auf Lohnerhöhungen in drei Stufen, die je nach Lage des Unternehmens bis zu sechs Prozent betragen können; bei einer Laufzeit von 33 Monaten.

Branchentarifvertrag? Ryanair würde niemals die Kostenstruktur der Lufthansa übernehmen

Das ist übrigens eine Besonderheit der Verkehrsbranche im Allgemeinen und der Luftfahrt im Besonderen: dass Haustarifverträge eine große Bedeutung haben, im Verhältnis zu Branchentarifverträgen (wie in der Metallindustrie oder im öffentlichen Dienst). Gut 13 Prozent aller Beschäftigten in dieser Branche werden auf Grundlage eines Haustarifs bezahlt, haben Autoren des IW in einer weiteren Tarifstudie festgestellt. Im öffentlichen Dienst sind es weniger als sechs Prozent. Ein Grund dafür ist, dass viele Beschäftigte bei ehemals großen Staatsmonopolisten wie Deutsche Bahn oder Lufthansa tätig sind, wo immer schon nach Haustarif bezahlt wurde. Treten dann neue Firmen auf den Markt, können sie sich in der Regel zumindest am Anfang die Personalkosten der etablierten Firma kaum leisten, oder ihr Geschäftsmodell ist so anders, dass ein Branchentarifvertrag wenig Aussichten hat: Der Billigflieger Ryanair würde niemals die Kostenstruktur der Lufthansa übernehmen. Und bei einem Charterflieger wie Tuifly sind die Bedingungen wiederum ganz andere als bei Ryanair, wo der eng getaktete Flugplan zum Wesen des Konzepts gehört.

Sollte Ryanair denn nun nicht nur seinen Frieden mit Tarifverträgen machen, sondern sogar einen Vorteil darin erkennen? Auch dazu hat das arbeitgebernahe IW eine Meinung, zumindest indirekt. In einer Studie, die sich mit der Tarifbindung der Beschäftigten in Deutschland befasst, haben die Autorinnen Helena Schneider und Sandra Vogel herausgefunden, dass die Arbeitnehmer in tarifgebundenen Betrieben länger bleiben als in Betrieben, die nicht nach Tarif zahlen: im Schnitt fast 13 statt knapp 9 Jahre. Schneider und Vogel schreiben: "Eine Tarifbindung könnte vor allem für solche Betriebe interessant sein, die den Abfluss von Wissen und Schlüsselqualifikationen verhindern wollen oder unter Fachkräftemangel leiden." Ob Ryanair unter diese Kategorie fällt, müssen die Firmenchefs allerdings selbst beantworten.