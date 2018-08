8. August 2018, 18:50 Uhr Ryanair Der nützliche Streik

Beim bestehenden Arbeitskampf der Piloten der Fluggesellschaft Ryanair geht es auch darum, sich einen Tarifvertrag zu erkämpfen. Das Unternehmen weiß nun, woran es ist mit seiner Belegschaft, die sich zu wehren gedenkt.

Von Detlef Esslinger

Gut möglich, dass der Billigflieger Ryanair gar kein verbessertes Angebot abgegeben hat im Tarifkonflikt mit seinen Piloten. Es ist nun mal so, in jeder Branche: Ein Angebot des Arbeitgebers, egal welchen Inhalts, hat nicht den Effekt, Verhandlungen voranzubringen. Sondern es wird von der Gewerkschaft in zuverlässiger Empörung als unverschämt zurückgewiesen - um die Mitglieder besser zum Streiken bewegen zu können. Kein Arbeitgeber will indes die Kosten eines Abschlusses in die Höhe treiben. Also wird sein erstes Angebot immer mickrig oder gar kaum messbar sein.

Warum sollte das ausgerechnet hier anders sein? Die Piloten in Deutschland hatten für Streiks votiert, ihre Kollegen in Belgien, Irland und Schweden waren bereits für Freitag zu Streiks aufgerufen. Bei dieser Ausgangslage wären die hiesigen Piloten von keinem Angebot aufzuhalten gewesen. Sie wollen sich das Gefühl vermitteln, den Tarifvertrag zu erkämpfen; zumal bei einem Arbeitgeber, der von vielen als autokratisch empfunden wurde.

Für Ryanair hat der Pilotenstreik übrigens auch einen Vorteil. Bisher weiß die Firma ja nicht, wie viele ihrer Piloten in Deutschland sich der Vereinigung Cockpit angeschlossen haben, wie stark diese Gewerkschaft also ist. Nun wird sie es an der Zahl der Streikenden ablesen können.