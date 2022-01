Nach zehn Monaten Sondierungen ist das vierte Kabinett von Premier Mark Rutte vereidigt. Jetzt will es vor allem in die Klima- und Sozialpolitik investieren. Doch die wohl wichtigste Aufgabe ist: ein Land in Aufruhr zu beruhigen.

Von Thomas Kirchner

Die Niederlande haben wieder eine Regierung, zehn Monate nach der Wahl, und fast ein Jahr nachdem die vorherige wegen eines Skandals um Kinderbetreuungszuschüsse zurückgetreten war. Am Montagvormittag legten der alte und neue Premier Mark Rutte (VVD) und seine Ministerinnen und Minister im Haager Palast Noordeinde ihren Amtseid vor König Willem-Alexander ab. Es ist das vierte Kabinett des Rechtsliberalen, der seit 2010 Regierungschef ist.

Wie bisher schon hat er ein Bündnis mit Linksliberalen (D66), Christdemokraten (CDA) und der moderat calvinistischen Christen-Union geschlossen. Rutte hatte die Wahl im März klar gewonnen, doch danach trotz eines schriftlichen Beweises geleugnet, dass er bei den Koalitionsgesprächen einen Konkurrenten aus dem Weg hat räumen wollen. Die Affäre hätte ihn beinahe die Karriere gekostet, es sah zunächst nicht nach einer Neuauflage der Koalition aus. Am Ende der rekordlangen Sondierungen blieb den Parteien aber machtpolitisch keine andere Option.

Das neue Kabinett ist deutlich größer als zuvor; es besteht aus 20 Ministern, neun Staatssekretären und erstmals zur Hälfte aus Frauen. Viele sind neu in der Politik, etwa der Arzt und Chef der Rotterdamer Uniklinik Ernst Kuipers, der als Gesundheitsminister den eher glücklosen Hugo de Jonge ablöst. Nur sechs bleiben aus der bisherigen Riege, unter ihnen die Vizepremiers Wopke Hoekstra (CDA, bisher Finanzen, jetzt Außenamt) und Sigrid Kaag (D66), die das auch in der EU-Politik wichtige Finanzministerium erhält. Während Hoekstra für einen Sparkurs in der EU kämpfte und den Corona-Wiederaufbaufonds zu verhindern suchte, steht Kaag für einen europa-freundlicheren und vermutlich weicheren Kurs gegenüber stark verschuldeten Ländern.

Das Vertrauen in die Politik ist verloren gegangen, Minister werden bedroht

Insgesamt schwenkt die Politik gemäß Koalitionsvertrag leicht nach links, was auch an der schwächeren Position Ruttes liegt. Außerdem fehlt dem Bündnis eine Mehrheit in der ersten Parlamentskammer, die es wohl nur ad hoc bei linken Parteien finden kann. Sehr viel Geld will die neue Regierung in die Bekämpfung der Klimakrise investieren. Zudem will sie jährlich 100 000 neue Wohnungen bauen, den Viehbestand deutlich senken, den Mindestlohn erhöhen und die Kinderbetreuung weitgehend gratis machen. Im Gegenzug akzeptiert D66 den Bau zweier neuer Atomkraftwerke und einen längeren Betrieb des noch aktiven Meilers in Zeeland.

Die wichtigste Aufgabe des Kabinetts wird jedoch, das Land zu beruhigen und das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen, das durch Skandale und Fehlleistungen verloren gegangen ist. Laut Umfragen haben die Koalitionsparteien seit den Wahlen deutlich an Zustimmung verloren. Sicher ein Viertel der Bevölkerung fühlt sich von den klassischen Parteien nicht mehr vertreten. Manche unterstützen Rechtsaußen-Politiker wie Thierry Baudet vom Forum für Demokratie und seine Getreuen, die Verschwörungstheorien über das Coronavirus verbreiten und die Regierenden als "Tyrannen" diffamieren, die "aufgespürt, verfolgt und weggesperrt" werden müssten.

Solche Parolen befeuern die Corona-Proteste im Land, die mehrmals in Gewalt und Auseinandersetzungen mit der Polizei ausarteten. Politiker werden regelmäßig bedroht. Ein Forumsanhänger zog kürzlich mit einer Fackel vor das Wohnhaus von Ministerin Kaag. Die Polizei nahm ihn fest. Der bekannte Aktivist hatte auch schon den Gesundheitsminister persönlich bedroht.

Verschärft wird die Lage durch den weitgehenden Lockdown, der im Dezember erlassen wurde und zunächst bis 14. Januar in Kraft bleiben soll. Nach Ansicht von Kritikern sind die heftigen Maßnahmen auch eine Folge politischer Fehler in der Pandemie. Die Regierung habe zunächst zu lasch reagiert. Die Niederlande waren spät dran bei Maskenpflicht, bei den Impfungen und beim Boostern. Bei den Kommunalwahlen im März werden die Bürger eine erste Bilanz der neuen Regierung ziehen.