Die Ukraine braucht laut Präsident Wolodimir Selenskij 25 Patriot-Flugabwehrsysteme mit jeweils sechs bis acht Batterien für den Schutz ihres Luftraums gegen russische Raketen- und Drohnenangriffe. In einem am Samstag ausgestrahlten Interview sagte er: "Alle Partner wissen dies ganz genau, sie kennen sogar die Punkte, an denen die entsprechenden Systeme platziert werden sollten." Patriots und analoge westliche Flugabwehrsysteme - etwa das deutsche Iris-T - hätten sich bewährt. Selenskij warnte vor einem Defizit an Flugabwehrmunition: Sollte Russland weiter angreifen wie im März, "könnten uns die Raketen ausgehen, das wissen auch unsere Partner".