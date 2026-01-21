Der US-Sondergesandte Steve Witkoff plant nach seinem Treffen mit Russlands Machthaber Wladimir Putin auch Gespräche mit der ukrainischen Seite. Witkoff reist am Donnerstag nach Moskau, um mit Putin über einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu sprechen. Wann er sich mit den Ukrainern beraten will, sagt Witkoff vor der Presse in Davos nicht. „Wir planen, über Frieden, die Ukraine und Russland zu sprechen“, sagte Witkoff und fügte hinzu, dass Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, an den Gesprächen teilnehmen werde. Witkoff sagte, er sei „zuversichtlich“ und betonte, man brauche Frieden. Zuvor war bekanntgeworden, dass Vertreter Russlands und der USA am Rande des Weltwirtschaftsforums über bilaterale Beziehungen und eine Friedensregelung für die Ukraine gesprochen haben. In Moskau sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow, ein Treffen zwischen mit Witkoff stehe im Kalender von Staatschef Wladimir Putin.