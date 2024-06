Die EU-Staaten haben sich auf neue Strafmaßnahmen gegen Russlands Partner Belarus verständigt. Wie die derzeitige belgische EU-Ratspräsidentschaft am Mittwoch mitteilte, soll insbesondere die Umgehung von bereits bestehenden Russland-Sanktionen erschwert werden. Die Einigung durch die Botschafter muss noch in einem schriftlichen Verfahren formalisiert werden. Dann sollen auch Details bekannt werden. Belarus ist in Europa weitgehend isoliert; in der EU unterhält nur Ungarn noch engere Kontakte. Bereits heute gibt es weitreichende EU-Strafmaßnahmen gegen Minsk, etwa Ausfuhrverbote für Waffen und Güter und Technologien der Luftfahrt-, Weltraum- und Verteidigungsindustrie.