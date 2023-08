Mehrere Regionen in der Ukraine sind Berichten zufolge am frühen Sonntagmorgen unter Beschuss russischer Marschflugkörper geraten. Unter anderem wurde in den Außenbezirken von Kiew die Luftabwehr aktiviert, wie die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt bei Telegram mitteilte. Im Umland der Hauptstadt wurden den Angaben zufolge zehn Häuser, zwei Autos und eine Halle mit landwirtschaftlichen Maschinen durch herabstürzende Raketenteile beschädigt. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, die Marschflugkörper seien von russischen Kampfflugzeugen bei der Stadt Engels an der Wolga gestartet worden. Beim Zusammenstoß von zwei ukrainischen Kampfjets sind drei Piloten ums Leben gekommen. Der Unfall mit den Militärflugzeugen habe sich am Freitag über der Region Schytomyr, westlich der Hauptstadt Kiew, ereignet, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Es laufe eine Untersuchung zu den Ursachen.