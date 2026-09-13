Russland hat am Sonntag einen Lastwagen nahe der ukrainischen Grenze zu Polen angegriffen. Dies teilten polnische und ukrainische Behörden mit. Der Grenzübergang Dorohusk-Jahodyn sei nach dem Angriff etwa 800 Meter von polnischem Gebiet entfernt vorübergehend geschlossen worden, sagte ein Sprecher der polnischen Grenzwache. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es habe in der Westukraine Infrastruktur attackiert, die für Militärtransporte aus Europa genutzt werde. Die Ukraine ist auf Handels- und Waffenlieferungen über ihre Grenzen zu Polen, Rumänien und Moldau angewiesen. Russland nimmt seit Wochen Grenzübergänge der Ukraine zu ihren westlichen Verbündeten ins Visier. Dies ist Teil systematischer Angriffe, mit denen im fünften Jahr der Invasion die wirtschaftliche Infrastruktur der Ukraine geschwächt werden soll. Die Kämpfe gingen unterdessen unvermindert weiter.