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Hybride KriegsführungEuropa macht Russland für Cyberangriffe verantwortlich

Lesezeit: 3 Min.

Das Hauptquartier des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau, wo eine Abteilung namens 16. Zentrum die Cyberattacken ausführen soll.
Das Hauptquartier des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau, wo eine Abteilung namens 16. Zentrum die Cyberattacken ausführen soll. Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/Bearbeitung: SZ

Was länger vermutet wurde, halten europäische Sicherheitsbehörden nun für bewiesen: Moskau wirbt Kriminelle und Hacker für immer heftigere Sabotageangriffe in Europa an. Frankreich, Großbritannien und Deutschland bestellen die russischen Botschafter ein.

Von Markus Balser und Hubert Wetzel, Berlin/Brüssel

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Der Angriff war zerstörerisch und hatte ein einziges Ziel:  Hunderttausenden, wenn nicht gar Millionen Menschen mitten im tiefsten Winter Strom und Wärme auszuschalten. Die Cyberattacke am Nachmittag des 29. Dezember galt Kraftwerken, Umspannwerken und Solaranlagen in Polen. Sie fiel zusammen mit einer heftigen Kältewelle. Zwar richtete der Angriff die erhofften Schäden nicht an. Der Netzbetreiber konnte Schlimmeres verhindern. Allerdings nur um Haaresbreite. „Wir standen kurz vor einem Blackout“, räumte Polens Vizeministerpräsident Krzysztof Gawkowski später ein.

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