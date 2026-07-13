Was länger vermutet wurde, halten europäische Sicherheitsbehörden nun für bewiesen: Moskau wirbt Kriminelle und Hacker für immer heftigere Sabotageangriffe in Europa an. Frankreich, Großbritannien und Deutschland bestellen die russischen Botschafter ein.

Der Angriff war zerstörerisch und hatte ein einziges Ziel: Hunderttausenden, wenn nicht gar Millionen Menschen mitten im tiefsten Winter Strom und Wärme auszuschalten. Die Cyberattacke am Nachmittag des 29. Dezember galt Kraftwerken, Umspannwerken und Solaranlagen in Polen. Sie fiel zusammen mit einer heftigen Kältewelle. Zwar richtete der Angriff die erhofften Schäden nicht an. Der Netzbetreiber konnte Schlimmeres verhindern. Allerdings nur um Haaresbreite. „Wir standen kurz vor einem Blackout“, räumte Polens Vizeministerpräsident Krzysztof Gawkowski später ein.