usslands Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Kollege Xi Jinping haben ihre übereinstimmende Ablehnung einer Einmischung der Vereinigten Staaten in die Angelegenheiten anderer Länder betont. In einem Telefonat hätten sie sich zudem zum gemeinsamen Ziel einer "multipolaren, faireren Weltordnung" bekannt, sagt ein Sprecher des russischen Präsidialamts. Die Frage nach einem persönlichen Treffen der beiden Männer stelle sich gegenwärtig nicht. Dem Sprecher zufolge waren weitere Themen die Konflikte in der Ukraine und Nahost sowie die bilateralen Beziehungen. Xi betonte, dass die Beziehungen zwischen Russland und China stets eine stabile Entwicklung genommen hätten.