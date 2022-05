Von Viola Schenz

Als "dieses unglücklichste Land Europas" hat Adam Michnik die Ukraine einmal bezeichnet. Wie recht der polnische Intellektuelle hat, zeigen seit dem 24. Februar die grausamen Bilder und Berichte. Der Überfall Russlands auf seinen Nachbarn schuf den Begriff "Zeitenwende", auch der Russland- und Putin-Kenner Rüdiger von Fritsch nennt sein jüngstes Werk so. Fritsch war von 2014 bis 2019 deutscher Botschafter in Russland, davor Botschafter in Polen. Inzwischen ist er als Politik- und Unternehmensberater sowie als Buchautor tätig. Seine Erfahrungen flossen 2020 in "Russlands Weg. Als Botschafter in Moskau". In "Zeitenwende" analysiert er nun die Person Putin, das "System Putin", die beschämende Rolle des Westens, den Weg in diesen schrecklichen Krieg und seine möglichen Folgen - klug, klar, unterfüttert von Sachkenntnis und eigenen Einsichten. Dass das Buch trotz enormem Zeitdruck vorzüglich geschrieben ist, macht es erst recht beeindruckend.