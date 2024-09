Rezension von Renate Nimtz-Köster

„Das Wort des Klassikers“ heißt eine Sendereihe, in der Russlands staatlicher Erster Kanal prominente Politiker am schweren Schreibtisch vor einer Bücherwand präsentiert. Aus Folianten mit Goldschnitt liest beispielsweise Dmitrij Medwedjew Schriften von Fjodor Tjutschew, einem Dichter aus dem 19. Jahrhundert. Tjutschew schwärmt von Gebietseroberungen des Russischen Reiches, das sich unter Katharina der Großen rasend schnell ausgedehnt und unter anderem weite Teile der heutigen Ukraine geschluckt hatte. Medwedjew, Ex-Präsident und nun stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates, zitiert: „Man beginnt zu begreifen, dass die sogenannten Eroberungen und Gewalttaten das Natürlichste und Legalste waren, was es in der Geschichte je gegeben hat – es war einfach eine unermessliche Wiedervereinigung.“ Den Völkern in Russlands Nachbarschaft sei eine „falsche Zivilisation aufgezwungen“ worden. Russland habe die Pflicht, diese Gebiete „heimzuholen“.