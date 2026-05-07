Die Parade am 9. Mai sei für Wladimir Putin ein „heiliges Ritual“, schrieb Alexandra Prokopenko kürzlich auf X. Da wusste sie bereits, dass die Siegesparade dieses Jahr deutlich kleiner ausfallen würde als üblich. Im Videogespräch erklärt die Wirtschaftsexpertin, wie Putin die Zukunft seines Landes aufs Spiel setzt und warum Russlands Wirtschaft in einer Todeszone steckt.