Die Parade am 9. Mai sei für Wladimir Putin ein „heiliges Ritual“, schrieb Alexandra Prokopenko kürzlich auf X. Da wusste sie bereits, dass die Siegesparade dieses Jahr deutlich kleiner ausfallen würde als üblich. Im Videogespräch erklärt die Wirtschaftsexpertin, wie Putin die Zukunft seines Landes aufs Spiel setzt und warum Russlands Wirtschaft in einer Todeszone steckt.
Ukraine-Krieg„Die russische Wirtschaft befindet sich weiter in der Todeszone“
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Wie ein Bergsteiger auf 8000 Metern: Russlands Ökonomie leidet schwer, auch wenn ihr der Iran-Krieg kurz neuen Sauerstoff liefert. Die Wirtschaftsexpertin Alexandra Prokopenko über Putins Probleme mit der Parade und die Last für sein Volk.
Interview von Silke Bigalke
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