Der Verfassungsschutz warnt schon länger davor, dass Russland die Bundestagswahlen 2025 beeinflussen könnte. Eine neue Studie des Thinktanks „Center for the Study of Democracy“ zeigt jetzt, wie Russland aktuell Einfluss auf die deutsche Wirtschaft und die öffentliche Meinung ausübt. Die Studie wurde von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Auftrag gegeben.