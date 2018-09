12. September 2018, 18:51 Uhr Russland "Wir haben sie gefunden"

Putin stellt die Tatverdächtigen im Giftfall Skripal als unbescholtene Bürger dar. Dabei kannte Moskau sie bis vor wenigen Tagen angeblich nicht.

Von Julian Hans , Moskau

Für die britischen Behörden des Mordversuchs verdächtig, für Putin harmlose Zivilisten: Alexander Petrow und Ruslan Boschirow, so ihre angeblichen Namen. (Foto: Reuters)

Eine Woche nachdem die britischen Sicherheitsbehörden die vorläufigen Ermittlungsergebnisse im Fall Skripal vorgelegt haben, hat der russische Präsident Wladimir Putin eine eigene Interpretation des Vorgangs angedeutet. Demnach sollen die Verdächtigten Alexander Petrow und Ruslan Boschirow weder einen kriminellen Hintergrund haben noch im Dienst eines russischen Geheimdienstes stehen, wie die britische Regierungschefin Theresa May behauptet hatte.

"Wir haben natürlich nachgeforscht, wer diese Männer sind, und wir haben sie gefunden", sagte Putin am Mittwoch auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Da sei "nichts dran, auch nichts Kriminelles", beteuerte er, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Es handle sich um Privatpersonen: "Ich möchte sie dazu ermuntern, unseren Aufruf heute zu erhören. Sie sollten irgendwo hin kommen in die Medien. Ich hoffe, dass sie sich melden und selbst über sich erzählen."

Die britischen Behörden hatten Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht, anhand derer sich der Weg zweier russischer Staatsbürger verfolgen lässt, die am 2. März mit einer Maschine aus Moskau in London landeten, in einem Hotel in der britischen Hauptstadt übernachteten und in den folgenden zwei Tagen zwei Mal in die südenglische Stadt Salisbury fuhren, wo am 4. März der ehemalige Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurden. Das Gift hätten die mutmaßlichen Täter in einer Parfümflasche mit sich geführt und am Haus der Opfer auf die Türklinke gesprüht. Ein britisches Paar, das die Flasche später in einem Papierkorb fand, vergiftete sich ebenfalls. Die Frau starb.

Die britische Premierministerin May äußerte sich überzeugt davon, dass die mutmaßlichen Täter unter falschem Namen gereist und in Wirklichkeit Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU seien. Die Regierungen der USA, Deutschlands und mehrerer weiterer Staaten teilen diese Auffassung.

Mit seiner Erklärung vom Mittwoch widersprach Putin früheren Stellungnahmen seiner Regierung. Noch am Montag hatte sein Sprecher Dmitrij Peskow erklärt, der Kreml verfüge über keine Kenntnisse zur Identität der Verdächtigen. Nach der Veröffentlichung der Ermittlungsergebnisse in London hatte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums beteuert, die Namen und die Fotos sagten in Moskau niemandem etwas.

Unterdessen meldeten sich zwar Petrow und Boschirow noch nicht bei den russischen Medien. Dafür meldete sich ein weiteres Mal Viktoria Skripal zu Wort. Die Nichte des Ex-Agenten spielt seit dem Vorfall im Frühjahr in Talkshows des russischen Staatsfernsehens die Rolle einer Kronzeugin, die sich um das Wohlergehen ihrer Verwandten sorgt und allen Verdacht gegen Russland zerstreut. Sie kenne die Identität der Beschuldigten, sagte sie am Mittwoch der Nachrichtenagentur Interfax. "Aus meinen Quellen weiß ich, dass es sich um gewöhnliche Leute handelt." Petrow habe nicht einmal etwas mit dem Staatsdienst zu tun. Beide seien "fassungslos und schockiert über das, was vorgefallen ist". Ein Regierungssprecher in London warf Moskau am Mittwoch "Verschleierung und Lügen" vor.