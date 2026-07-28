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RusslandKatzenfutter und Tarnanzüge – warum die Ukraine Russlands größten Online-Händler angreift

Lesezeit: 4 Min.

Bewohner von Elektrostal östlich von Moskau laufen am 18. Juli an einem Einschlag einer ukrainischen Drohne vorbei. Ziel der Attacken waren offenbar Lager der Firma Wildberries.
Bewohner von Elektrostal östlich von Moskau laufen am 18. Juli an einem Einschlag einer ukrainischen Drohne vorbei. Ziel der Attacken waren offenbar Lager der Firma Wildberries. TATYANA MAKEYEVA/AFP

Tatjana Kim hat Wildberries zum größten Versand-Unternehmen Russlands gemacht. Doch seit Tagen werden die Warenlager von ukrainischen Drohnen getroffen. Und der Krieg rückt den Russen noch ein Stück näher.

Von Frank Nienhuysen

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Küchenrollen und sommerliche High Heels gibt es bei Wildberries gerade im Angebot, auch Elmex-Zahnpasta, Ariel-Waschmittel und beige Kopfkissen mit Kamelen drauf und kleinen Palmen, 70 mal 70 Zentimeter, zwei Stück für 660 Rubel, etwa 7,40 Euro. Unter den Fotos steht der Warenkorb, weiß in einem lila Feld. Pink, das in Lila übergeht, das sind die Farben von Wildberries, dem größten Online-Versandhändler in Russland. Viele nennen ihn deshalb „russisches Amazon“. Das ukrainische Militär hat das Unternehmen jetzt zum Ziel gemacht.

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