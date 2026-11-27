Russland hat deutsche Medienberichte über russische Startvorbereitungen für einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf als „Unterstellungen“ zurückgewiesen. Moskaus Weltraumaktivitäten würden „ausschließlich friedlichen Zielen“ dienen und keine anderen Staaten bedrohen, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, gemäß einer Mitteilung. Moskau halte sich an den geltenden Weltraumvertrag von 1967, der die Stationierung von Atomwaffen im Kosmos verbietet.

Sacharowa zufolge dienten die „absurden Mutmaßungen“ dazu, deutsche Rüstungsprojekte im Weltall zu rechtfertigen. Sie verwies dabei auf ein von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bereits 2025 angekündigtes Programm für mehr Sicherheit im Weltraum mit einem Volumen von 35 Milliarden Euro.

Weltraum : Krieg den Sternen Russland will nun also nukleare Waffen ins Weltall schießen – und man kann sich wieder einmal fragen, ob Science-Fiction irgendetwas noch nicht vorausgesehen hat. SZ Plus Von Claudius Seidl ...

Am Montag hatten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf westliche Geheimdienste und Militärs über die angeblichen russischen Pläne einer Beförderung von Atomwaffen ins All berichtet. Erkenntnisse darüber seien kürzlich unter einigen Nato-Staaten ausgetauscht worden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bezeichnete daraufhin die Berichte als „schockierend“.