12. August 2019, 18:51 Uhr Russland Wahlkommission unter Druck

Nach den größten Protesten seit mehr als sieben Jahren hat die russische Opposition für Samstag zu neuen Kundgebungen für freie Wahlen aufgerufen. Der inhaftierte Kremlkritiker Ilja Jaschin forderte am Montag in einem Brief an die Wahlkommission zudem eine Verlegung der für 8. September angesetzten Moskauer Stadtratswahl. Am Samstag hatten Zehntausende Menschen demonstriert. "Annullieren Sie die Pseudowahlen. Setzen Sie eine neue Abstimmung Ende des Herbstes an und garantieren Sie die Teilnahme der Opposition", schrieb Jaschin in dem Brief. Die Chefin der zentralen Wahlkommission, Ella Pamfilowa, hatte dagegen betont, dass Druck auf die Wahlkommission nicht akzeptabel sei.