Die russischen Wahlbehörden haben nach eigenen Angaben Unregelmäßigkeiten im Antrag des Kriegsgegners Boris Nadeschdin für eine Kandidatur bei der Präsidentenwahl gefunden. Dieser hatte 105 000 Unterschriften von Anhängern eingereicht und damit nach eigenen Angaben die Vorgaben erfüllt. Jedoch erklärte der Vorsitzende der zuständigen Kommission, Nikolai Bulajew, am Freitag bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung, einige Unterschriften stammten von Toten. Zwar seien einige Fehler zu erwarten. Bei Dutzenden Fällen stelle sich jedoch die Frage nach den ethischen Standards bei der Unterschriftensammlung. "Und der Kandidat ist in gewisser Weise direkt daran beteiligt." Nadeschdin erklärte seinen Anhängern auf Telegram, sie seien wie er "die Lebendigsten der Lebendigen". Unter Anspielung auf den gleichnamigen Roman von Nikolai Gogol witzelte er: "Wenn sich jemand einbildet, in meinen Unterschriftenlisten ,tote Seelen' zu sehen - nun, Freunde, das ist keine Frage für mich. Das ist eher etwas für die Kirche oder für einen Exorzisten." Als ein von einer Partei nominierter Kandidat musste Nadeschdin 100 000 Unterschriften in mindestens 40 russischen Regionen sammeln, um bei den Wahlen vom 15. bis 17. März antreten zu können. Putins Sieg gilt zwar als sicher. Nadeschdin hat jedoch Beobachter mit seiner scharfen Kritik an dem Krieg gegen die Ukraine überrascht. Kürzlich kritisierte er nach vielen Heizungsausfällen im kalten Winter, dass Russland es sich leisten könnte, mehr für seine Bürger auszugeben, wenn es nicht so viel Geld ins Militär stecken würde. Seine freimütigen Äußerungen schürten Spekulationen, dass er unter Berufung auf Formfehler von der Kandidatur ausgeschlossen oder zum Rücktritt gezwungen werden könnte.