Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wird keine Beobachter zur russischen Parlamentswahl im September schicken und begründet das mit Einschränkungen durch die russischen Behörden. "Wir bedauern sehr, dass unsere Beobachtung der bevorstehenden Wahlen in Russland nicht möglich sein wird", sagte der Direktor des OSZE-Menschenrechtsbüros ODIHR, Matteo Mecacci, in einer Mitteilung vom Mittwoch. Doch Russland habe "ohne irgendwelche klar Pandemie-bezogenen Einschränkungen" die Zahl der internationalen Wahlbeobachter so klein halten wollen, dass eine effektive Beobachtungsmission nicht möglich sei. Russland kritisierte die Entscheidung. Es sei bedauerlich, dass beim OSZE-Menschenrechtsbüro ODIHR die Logik "alles oder nichts" vorherrsche, sagte Vize-Außenminister Alexander Gruschko.