Von Silke Bigalke, Moskau

Der russische Söldnerchef Jewgenij Prigoschin ist vermutlich bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Ein Privatjet des Herstellers Embraer war am Mittwoch in der russischen Region Twer auf dem Weg von Moskau nach Sankt Petersburg abgestürzt, der Heimatstadt Prigoschins. Die russische Flugaufsicht habe bestätigt, dass Prigoschins Name auf der Passagierliste stand, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass. Laut Katastrophenschutzministerium seien alle sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder bei dem Absturz ums Leben gekommen. Die Luftfahrtbehörde teilte mit, dass Prigoschin nach Angaben der Fluggesellschaft an Bord gewesen sei.