Keiner kann ernsthaft behaupten, man rede zu wenig miteinander in Berlin und in Moskau. Am Mittwoch trafen sich der russische und der deutsche Außenminister zum fünften Mal in diesem Jahr. Zuletzt hatten sie sich vergangenen Monat beim Petersburger Dialog in Bonn gesehen, nun ist Heiko Maas nach Moskau geflogen, zum zweiten Mal 2019. Immer wieder betont er bei solchen Treffen, die wichtigen Fragen der Weltpolitik ließen sich nicht ohne Moskau lösen. "Wir haben derzeit mit Russland auf vielen Feldern grundlegend unterschiedliche Auffassungen", sagt er, ehe er ins Flugzeug stieg. "Darüber müssen wir reden." Immer wieder.

Maas' Besuch fällt in die Woche vor dem G-7-Treffen im französischen Biarritz, das kein G-8-Treffen sein wird, weil Russland seit Beginn des Ukraine-Konflikts 2014 nicht mehr teilnehmen darf. Über den Krieg in der Ost-Ukraine möchte der deutsche Außenminister nun auch mit Lawrow reden, er äußerte sich schon davor optimistisch. Was Waffenstillstand, "Truppenentflechtung" und das Minsker Abkommen angeht, gebe es "endlich wieder Hoffnung auf Licht am Ende des Tunnels."

Die Hoffnung des Deutschen ist, dass wieder ein Ukraine-Gipfel zustande kommt

Dabei ist diese Hoffnung großteils verbunden mit Wolodimir Selenskij, seit Mai Präsident der Ukraine. Ein erklärtes Ziel Selenskijs ist das Ende des Krieges im Osten des Landes, wo in den Gebieten Donezk und Lugansk ukrainische Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten kämpfen. Vielleicht gelingt es ihm, das Verhältnis zu Moskau ein wenig zu entspannen. Allerdings: Das erste Telefonat zwischen ihm und Russlands Präsident Wladimir Putin fand erst im Juli statt. Dabei soll es auch um die Freilassung Gefangener gegangen sein. 24 ukrainische Matrosen, welche die russische Küstenwache Ende November auf dem Asowschen Meer festnahm, sind weiter in Haft. Auch Maas forderte ihre Freilassung mehrmals.

Seit fünf Jahren versuchen Deutschland und Frankreich im "Normandie-Format" zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln, doch das letzte Treffen ist zweieinhalb Jahre her. Ein neuer Gipfel wäre bereits ein Erfolg, zumindest der könnte nun gelingen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Montag Putin zu Besuch und danach ein neues Normandie-Treffen in Aussicht gestellt. "Jetzt müssen alle Seiten Dialog- und Handlungsbereitschaft zeigen, sonst werden weiterhin Menschen in diesem Konflikt sterben", sagte Maas nun vor dem Gespräch mit Lawrow.

Auch die anderen Konflikte sind altbekannt: Neben der Ukraine will Maas über Syrien sprechen, wo Putin das Regime Baschar al-Assads militärisch unterstützt und russische Truppen an der Offensive auf Idlib beteiligt sind. Es soll auch um das Atomabkommen mit Iran gehen und um Rüstungsfragen, die seit Auslaufen des INF-Vertrag noch mehr drängen.

Seit dem letzten Treffen der Außenminister in Bonn dürfte ein Problemthema dazugekommen sein. In den vergangenen Wochen protestierten in Moskau Zehntausende gegen gelenkte Lokalwahlen, die Regierung reagiert mit Festnahmen und anderen Repressionen. Das russische Außenministerium warf der Deutschen Welle vor, zur Teilnahme am Protest aufgerufen zu haben. Zuvor war ein Mitarbeiter des Senders, dem Auslandsrundfunk der Bundesrepublik, bei einer Demonstration kurzzeitig festgenommen worden. Der Sender weist die Vorwürfe zurück. Am Montag bildete der Rat der russischen Staatsduma trotz Sommerpause eine Kommission, die ausländische Einmischung in die Moskauer Wahl untersuchen soll.