Nach dem beispiellosen Drohnenangriff der Ukraine auf strategische Kampfjets tief in Russland hat das Land in der Nacht zu Freitag die seit Tagen angedrohte Vergeltung gestartet. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, das Militär habe mit weitreichenden Waffen aus der Luft, von Land und von See aus militärische und militärnahe Ziele in der Ukraine als Reaktion auf „Terrorakte“ gegen Russland attackiert. Laut der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland bei dem Großangriff auf die Hauptstadt Kiew und andere Landesteile 452 Drohnen und Raketen ein. Drei Ersthelfer starben während ihres Einsatzes, wie die Regierung mitteilte. Insgesamt habe Russland 407 Drohnen sowie 45 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt, führte die ukrainische Luftwaffe aus.