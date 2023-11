Russlands Machthaber Wladimir Putin hat per Gesetz die russische Ratifizierung für das Verbot von Atomwaffentests zurückgezogen. Den Erlass veröffentlichte am Donnerstag die russische Gesetzesdatenbank. Der Schritt wurde erwartet. Putin hatte den Ausstieg aus dem Vertrag über den Stopp von Nukleartests (CTBT) damit begründet, dass Russland dieselben Möglichkeiten haben müsse wie die USA. Diese haben den Vertrag nie ratifiziert. Dochhalten sich die USA wie alle anderen Länder außer Nordkorea seit den 1990er Jahren an das Testverbot.