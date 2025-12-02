Zum Hauptinhalt springen

Krieg in der UkraineTrump drängt, Putin spielt auf Zeit

Lesezeit: 3 Min.

Russlands Machthaber Wladimir Putin (links) hat Steve Witkoff schon mehrmals in diesem Jahr getroffen. Das Foto stammt aus dem August.
Russlands Machthaber Wladimir Putin (links) hat Steve Witkoff schon mehrmals in diesem Jahr getroffen. Das Foto stammt aus dem August. (Foto: Gavriil Grigorov/AP)

US-Unterhändler Witkoff reist erneut nach Moskau. Russland zeigt sich gesprächsbereit, dämpft aber die Hoffnungen auf baldigen Frieden.

Von Frank Nienhuysen

Der US-Gesandte Steve Witkoff hatte sich gerade erst auf den Weg nach Moskau gemacht, da meldete der Kreml bereits einen grundlegenden Erfolg. „Die US-Vermittlung ist sehr effektiv“, sagte Sprecher Dmitrij Peskow, „und wir hoffen, dass sie erfolgreich sein wird.“ Dann machte er allerdings klar, dass sich auch niemand zu große Hoffnung auf einen schnellen Frieden in der Ukraine machen sollte. Denn „die Gründe, warum wir nicht sofort ein Friedensabkommen unterzeichnen“, seien „sehr komplex“, sagte Peskow. „Zunächst müssen wir einen Rahmen für unser Vorgehen entwickeln.“

