Der US-Gesandte Steve Witkoff hatte sich gerade erst auf den Weg nach Moskau gemacht, da meldete der Kreml bereits einen grundlegenden Erfolg. „Die US-Vermittlung ist sehr effektiv“, sagte Sprecher Dmitrij Peskow, „und wir hoffen, dass sie erfolgreich sein wird.“ Dann machte er allerdings klar, dass sich auch niemand zu große Hoffnung auf einen schnellen Frieden in der Ukraine machen sollte. Denn „die Gründe, warum wir nicht sofort ein Friedensabkommen unterzeichnen“, seien „sehr komplex“, sagte Peskow. „Zunächst müssen wir einen Rahmen für unser Vorgehen entwickeln.“