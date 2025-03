Zwölf Stunden haben Amerikaner und Russen nach eigenen Angaben am Montag im streng bewachten Ritz-Carlton in Riad verhandelt. Am Dienstagvormittag sollten dann die Ergebnisse verkündet werden, ein Statement war angekündigt. Darin sollte es um einen Waffenstillstand im Schwarzen Meer gehen, soviel war nach außen gedrungen. Bereits seit einigen Tagen ist klar, dass ein neues Schwarzmeerabkommen zentrales Verhandlungsthema ist.

Dienstagmittag wurde das Statement dann überraschend abgesagt. Mit öffentlichen Stellungnahmen sei nicht zu rechnen, erklärte Dmitrij Peskow, Sprecher des russischen Präsidialamtes. „Wir sprechen über technische Verhandlungen, die tief ins Detail gehen. Selbstverständlich werden daher keine Inhalte der Verhandlungen veröffentlicht“, sagte Peskow laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Russland analysiere ebenso wie die USA die Ergebnisse der Gespräche. Die Delegationen hätten ihren Regierungen Berichte zukommen lassen. Diese würden nun eingehend geprüft. Erst danach könne über Einigungen gesprochen werden, sagte Peskow.

Klar ist damit, dass es aktuell wohl größere Differenzen zwischen den Verhandlungsdelegationen der beiden Länder gibt. Dafür spricht auch, dass Peskow hinzufügte, aktuell sei kein Gespräch zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump geplant. Zu einem solchen Gespräch würde es, wenn überhaupt, wohl nur kommen, wenn es einen Durchbruch zu verkünden gäbe. Peskow sagte allerdings, ein Gespräch der beiden Präsidenten könne bei Bedarf kurzfristig arrangiert werden. Auch Dreier-Gespräche zwischen Russland, den USA und der Ukraine seien derzeit nicht geplant, so Peskow.

Der russische Verhandlungsführer Grigorij Karasin sagte, die Gespräche seien „komplex, aber ziemlich nützlich" gewesen. Verschiedene Probleme seien diskutiert worden. Am Dienstag sprach die US-Delegation auch noch einmal mit den ukrainischen Verhandlern. Einzelheiten daraus wurden nicht bekannt. Die USA hoffen, dass eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand im Schwarzen Meer zu tiefergehenden Verhandlungen führt, möglicherweise am Ende sogar zu einem dauerhaften Frieden. Moskau versucht dagegen im Moment vor allem Zeit zu gewinnen und die Verhandlungen zu verschleppen.

Dazu passt, dass nach der Absage des Statements Russlands Außenminister Sergej Lawrow erklärte, er halte ein neues Schwarzmeerabkommen für möglich. Lawrow knüpfte daran aber sofort Bedingungen – eine Verzögerungstaktik, die Moskau bereits einige Male im Laufe der Verhandlungen angewandt hat. Russland wolle eine Inspektion der ukrainischen Schiffe, um sicherzustellen, dass leere Schiffe nicht für Waffenlieferungen genutzt würden, sagte Lawrow. In der Vergangenheit seien zudem Hindernisse beim Export von russischem Getreide und Düngemitteln ein ernstes Problem gewesen.

Das Schwarze Meer spielte im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine von Beginn an eine wichtige Rolle. Russland blockierte gleich zu Beginn den Hafen von Odessa. Der Ukraine war es im vergangenen Jahr aber über einen Korridor entlang der Küste gelungen, sogar mehr Güter wie beispielsweise Getreide zu exportieren als in dem Zeitraum, in dem das Getreideabkommen mit Russland gültig war. Dieses war im Juli 2022 in Kraft getreten, Moskau hatte es im Juli 2023 auslaufen lassen. Seither konnte die Ukraine ohne willkürliche russische Kontrollen Exporte abwickeln.

Der Wiener Militär- und Russlandexperte Gustav Gressel sagt: „Sollten die Amerikaner den Russen im Zuge einer Neuauflage des Getreidedeals erneut Inspektionsrechte zuerkennen, wäre das ein Plus für den Kreml.“ Im Grunde sei ein Waffenstillstand im Schwarzen Meer aber „nichts Aufregendes“, so Gressel. Die russische Flotte sei durch ukrainische Drohnen zurückgedrängt worden, gegenseitige Angriffe hätten kaum noch stattgefunden.

Interessant aus Gressels Sicht ist allerdings, ob ein möglicher Waffenstillstand zur See dann auch einen Stopp von Marschflugkörperstarts aus dem Schwarzen Meer beinhalte. „Von dort startet die russische Schwarzmeerflotte oft Kalibr gegen die Ukraine“, sagt Gressel. Oder ob ein solches Abkommen auch den Stopp von Drohnenüberflügen über das Schwarze Meer enthält. „Russische Shaheds fliegen auf ihrem Weg nach Odessa über das Schwarze Meer. Beinhaltet ein möglicher Waffenstillstand also auch einen Stopp der Angriffe auf Hafenanlagen?“, fragt Gressel.

Die Angriffe auf Odessa hatten in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. Gressel fasst die Situation so zusammen: „Sollte das alles in einem möglichen Abkommen nicht tangiert werden – und das ist meine Vermutung – haben die Russen wieder Zeit gewonnen und die Trump-Administration erneut ins Leere geschickt.“