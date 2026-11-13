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Russland und die USAWohin mit Putins Diesel?

Lesezeit: 5 Min.

Der Tanker„Agioi Fanendes“, hier ein Archivbild, brach am 22. Oktober Richtung USA auf. Angekommen ist er dort nie.
Der Tanker„Agioi Fanendes“, hier ein Archivbild, brach am 22. Oktober Richtung USA auf. Angekommen ist er dort nie.
Foto: Yoruk Isik/Reuters

Trump überrumpelte die Welt mit seiner Ankündigung, die USA würden Millionen Tonnen russischen Diesel kaufen. Doch die in See gestochenen Tanker drehten ab – sie fanden keine Abnehmer. Moskau profitiert trotzdem.

Von Silke Bigalke und Frank Nienhuysen, Berlin/München

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Donald Trump erschreckt mit seinen Geschäften gern die Welt. Er habe mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Deal gemacht, schrieb er Anfang Oktober auf Truth Social, Russland werde für den amerikanischen und den Weltmarkt sofort mehr als 300 000 Tonnen Diesel liefern, weitere 500 000 Tonnen im November, unmittelbar darauf sogar eine Million Tonnen und noch einmal drei Millionen „kurz danach“. Ob der Diesel jemals ankommen würde, war schon damals unklar.

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SZ PlusVon Silke Bigalke

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