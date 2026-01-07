Zum Hauptinhalt springen

Jagd auf dem AtlantikUS-Spezialkräfte entern russischen Schattentanker

Lesezeit: 3 Min.

Ein Bild des von den USA beschlagnahmten Öltankers  Marinera , veröffentlicht vom Europäischen Kommando der US-Streitkräfte.
Ein Bild des von den USA beschlagnahmten Öltankers Marinera, veröffentlicht vom Europäischen Kommando der US-Streitkräfte. (Foto: HANDOUT/US European Command/AFP)

Nach dramatischer Verfolgungsjagd von der Karibik bis in den Atlantik beschlagnahmen die USA ein Schiff unter russischer Flagge. Moskau hatte zuvor seine Marine geschickt.

Von Sebastian Gierke

Die USA haben nach einer mehr als zweiwöchigen Verfolgungsjagd einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker vor der Küste Islands geentert. Das berichtet unter anderem die New York Times unter Berufung auf einen US-Offiziellen, der mit der Operation vertraut ist.

