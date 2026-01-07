Die USA haben nach einer mehr als zweiwöchigen Verfolgungsjagd einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker vor der Küste Islands geentert. Das berichtet unter anderem die New York Times unter Berufung auf einen US-Offiziellen, der mit der Operation vertraut ist.
Jagd auf dem AtlantikUS-Spezialkräfte entern russischen Schattentanker
Lesezeit: 3 Min.
Nach dramatischer Verfolgungsjagd von der Karibik bis in den Atlantik beschlagnahmen die USA ein Schiff unter russischer Flagge. Moskau hatte zuvor seine Marine geschickt.
Von Sebastian Gierke
