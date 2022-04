Die USA wollen nun auch Haubitzen an die Ukraine liefern. Die US Army setzte solche Waffen etwa im Irak-Krieg ein, wie hier im Januar 2007 bei Bagdad.

Von Fabian Fellmann, Washington

Bilder des bunten Ostereierschiebens vertwitterte das Weiße Haus noch am Dienstagmorgen: Nach Jahren der Pandemie war das Anwesen des Präsidenten endlich wieder einmal mit Leben gefüllt für den traditionellen Anlass, zu dem Familien nach Washington eingeladen werden.

Doch die kalte Brutalität des Krieges hatte das Weiße Haus da längst schon wieder eingeholt: Im Donbass haben die russischen Einheiten ihre Offensive begonnen, die sie mit tagelangem intensivem Raketenbeschuss vorbereitet hatten. Zu dieser Einschätzung kamen US-amerikanische Regierungsvertreter am Wochenende.

Präsident Joe Biden unterhielt sich am Dienstagmorgen in einer Videokonferenz mit einer Reihe von Alliierten über ihre Antwort. Er werde "die Unterstützung für die Ukraine" zur Diskussion stellen sowie "die Bemühungen, Russland zur Verantwortung zu ziehen". Zunächst wurde nicht bekannt, wie die gemeinsame Reaktion auf das russische Vorrücken in der Ostukraine aussehen wird.

Die Ausbildungen sollen schon in den nächsten Tagen beginnen

Bereits beschlossen haben die USA, die Unterstützung für die Ukraine zu verstärken. Das Pentagon wird ukrainische Soldaten ausbilden, wie ein hoher Vertreter des Verteidigungsapparats am Montag sagte: Die Ukrainer werden lernen, amerikanische Haubitzen zu bedienen. Die Trainings sollen außerhalb der Ukraine stattfinden, die Ausgebildeten sollen dann ins Kriegsgebiet zurückkehren, um ihr Wissen weiterzureichen. Die ersten Versuche sollen bereits in den nächsten Tagen beginnen. Wo die Amerikaner ihre Lehrgänge abhalten wollen, sagte der Regierungsvertreter nicht. Die Länder im Osten der Nato mit direkter Grenze zur Ukraine, etwa Polen oder Rumänien, dürften im Vordergrund stehen; die USA haben in beiden Ländern ihre Truppenbestände aufgestockt.

Die Lieferung von 18 amerikanischen 155-mm-Howitzern hat das Weiße Haus bereits vergangene Woche beschlossen. Hinzu kommen Hubschrauber russischer Provenienz, 40 000 Einheiten Artilleriemunition, weitere Drohnen, Anti-Panzer-Raketen sowie Flugabwehr- und Anti-Artillerie-Radars. Auch für den Einsatz der Drohnen hat die USA direkt ukrainische Soldaten ausgebildet, die sich für Trainings in den USA befanden und nun wieder in der Ukraine im Einsatz sind.

In den ersten Wochen des Kriegs hatte Joe Biden sich darauf beschränkt, der Ukraine defensive Waffen zu liefern. Er wollte Russland nicht provozieren. Angesichts des brutalen Vorgehens Moskaus hat Biden aber offensichtlich seine Meinung geändert: Die Haubitzen gehören zu schwerem Gerät und können kaum mehr als Verteidigungswaffen bezeichnet werden, ebenso wenig die Hubschrauber.

Rüsten sich die USA für einen längeren Stellvertreterkrieg?

Nachdem die ukrainischen Truppen Kiew erfolgreich gehalten und die russischen Einheiten zurückgedrängt haben, passt Biden nun also die Taktik an. Er scheint sich für einen längeren Stellvertreterkrieg zu rüsten, in dem die USA der Ukraine nicht nur mit Rüstungsgütern, Munition und anderem Kriegsmaterial, sondern auch mit Training, Geheimdiensterkenntnissen und anderer Unterstützung beistehen. Das Pentagon sei laufend daran, weitere Möglichkeiten der Hilfe zu prüfen, sagte ein Sprecher. Der Kreml reagiert darauf verärgert: Er drohte mit "unvorhersehbaren Konsequenzen", eine erneute unverhohlene Anspielung auf das russische Atomwaffenarsenal.

Ein enger Freund von Biden versucht derweil, die amerikanische Öffentlichkeit für die offensivere Strategie zu gewinnen. Senator Chris Coons aus Bidens Heimat Delaware ging sogar so weit, einen direkten Krieg gegen Russland zur Diskussion zu stellen. "Das amerikanische Volk kann sich nicht abwenden von dieser Tragödie in der Ukraine", sagte Coons in der Fernsehsendung "Face the Nation". "Das 21. Jahrhundert wird definiert dadurch, wie entschlossen wir die Freiheit in der Ukraine verteidigen und dass Putin nur aufhört, wenn wir ihn stoppen." Das Weiße Haus distanzierte sich zwar umgehend davon: Chris Coons sei ein guter Freund, aber Biden habe keine Absicht, einen Krieg mit Russland zu beginnen, sagte seine Sprecherin Jen Psaki.

Auch dem ukrainischen Nachbarn Moldau, ebenfalls bedroht durch die Präsenz russischer Truppen, schenken die USA nun mehr Aufmerksamkeit. US-Außenminister Antony J. Blinken traf den moldauischen Außenminister Nicu Popescu in Washington. Sie einigten sich darauf, die vereinbarte Zusammenarbeit und Reformagenda weiterzutreiben. Die USA wollen der Republik Moldau dabei helfen, die Lasten durch die Flüchtlingswelle aus der Ukraine zu tragen. Auch die Energieversorgung des kleinen Landes, abhängig von Moskau, machten die beiden zum Thema.

Symbolisch wollen die USA ebenfalls auf die Offensive Russlands in der Ukraine einen Punkt setzen: Von zahlreichen Treffen der G 20, die in diesen Tagen in Washington stattfinden, wird Finanzministerin Janet Yellen fernbleiben, aus Protest dagegen, dass russische Vertreter anwesend sind. Bei den anderen Treffen, hat sie angekündigt, werde sie Russlands Vorgehen in der Ukraine anprangern. An der Auftaktveranstaltung werde sie jedoch wie geplant teilnehmen, hieß es aus dem Finanzministerium.