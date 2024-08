Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf den türkischen Geheimdienst, dass zwischen westlichen Staaten unter Führung der USA und Russland der größte Gefangenenaustausch seit dem Ende des Kalten Krieges stattfinde. Der Austausch sei bereits angelaufen und werde vom türkischen Geheimdienst koordiniert.

Mehrere Gefangene wurden zuletzt aus russischen Gefängnissen verlegt

Gershkovich war erst vor Kurzem in einem umstrittenen Prozess wegen angeblicher Spionage zu 16 Jahren strenger Lagerhaft verurteilt worden. Er arbeitete als Korrespondent für das Wall Street Journal in Russland und wies die Vorwürfe, wie die Zeitung und auch die US-Regierung, stets als haltlos zurück.

In den vergangenen Tagen hatte es bereits Hinweise auf einen bevorstehenden Gefangenenaustausch gegeben. So wurden etwa mehrere Gefangene aus russischen Gefängnissen verlegt. Auch die Todesstrafe gegen den Deutschen Rico K. in Belarus und seine schnelle Begnadigung durch Präsident Alexander Lukaschenko nährten entsprechende Überlegungen. Russland, so hieß es, gehe es dabei auch um die Freilassung des sogenannten Tiergartenmörders, der wegen Mordes an einem tschetschenisch-georgischen Dissidenten im Berliner Tiergarten zu lebenslanger Haft verurteilt worden war.