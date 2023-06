Der in Russland wegen Spionagevorwürfen festgenommene US-Reporter Evan Gershkovich muss in Untersuchungshaft bleiben. Ein Moskauer Gericht lehnte einen erneuten Einspruch Gershkovichs ab. Seine Eltern Mikhail Gershkovich und Ella Milman, die 1979 aus der Sowjetunion in die USA ausgereist waren, waren im Gerichtssaal, um ihren Sohn zu unterstützen. Der Reporter des Wall Street Journal war Ende März in der Uralstadt Jekaterinburg festgenommen worden. Dem 31-Jährigen drohen bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft.