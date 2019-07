2. Juli 2019, 18:55 Uhr Russland Unglück auf Atom-U-Boot

Durch einen Brand auf einem atomgetriebenen russischen U-Boot sind Medienberichten zufolge 14 Seeleute getötet worden. Das auf sehr große Tiefen ausgelegte U-Boot habe im Auftrag der Marine den Meeresgrund erkundet, zitierten Nachrichtenagenturen am Dienstag das Verteidigungsministerium in Moskau. Das Medium RBC berichtete unter Berufung auf Militärkreise, es handle sich um ein atomgetriebenes U-Boot des Typs AS-12. Der Vorfall habe sich am Montag in russischen Gewässern ereignet, die Seeleute seien an einer Rauchvergiftung gestorben. Inzwischen sei der Brand gelöscht und das U-Boot auf dem Stützpunkt in Seweromorsk an der Barentssee angekommen, meldeten die Agenturen Interfax, RIA und TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Eine Untersuchung solle die Unglücksursache klären.