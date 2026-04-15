Wladimir Putin hat noch immer nicht gratuliert, und er wird es auch nicht mehr tun. Die Erklärung des Kremls nach dem Wahlsieg von Péter Magyar am vergangenen Sonntag ist ganz einfach: Ungarn habe in Russland den Status eines „unfreundlichen Landes“. Plötzlich ist Moskau wieder förmlich.
Russland und UngarnPutin verliert einen Freund – und jetzt?
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Jahrelang hat Ungarns Premier in der EU die Interessen von Kremlchef Putin vertreten. Doch nach Orbáns historischer Abwahl muss sich Russland umstellen. Wie groß kann sein Einfluss als Öl- und Gaslieferant noch sein?
Von Frank Nienhuysen
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