Nach den USA rückt auch Russland von einem Treffen von Präsident Donald Trump und Machthaber Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg ab. Ein schnell organisierter Gipfel sei derzeit nicht nötig, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow. Den Angriffskrieg gegen die Ukraine setzt Russland mit brutaler Härte fort. Laut Präsident Wolodimir Selenskij hat Moskau allein in dieser Woche fast 1500 Kampfdrohnen, 1170 Lenkbomben und mehr als 70 Raketen gegen die Ukraine eingesetzt. Besonders im Fokus: die Energieversorgung. Unklar bleibt die Lage in der ostukrainischen Stadt Pokrowsk. Russlands Verteidigungsministerium meldete, eingekesselte ukrainische Soldaten würden beginnen, sich zu ergeben. Kiew teilte dagegen mit, es habe nach dem Eindringen russischer Truppen in die Stadt seine Stellungen in einigen Bezirken verbessert. Die Lage bleibe aber „schwierig und dynamisch“.