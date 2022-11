In Russland wächst die Hoffnung auf einen Gefangenenaustausch mit den USA. Dabei werde auch über den in den USA wegen Waffenhandels inhaftierten Ex-Sowjetoffizier Viktor Bout gesprochen. Das sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Freitag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. "Wir sind noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, aber es ist unbestritten, dass Bout zu denen gehört, über die gesprochen wird", sagte der hochrangige russische Diplomat. Trotz des belasteten Verhältnisses zwischen Washington und Moskau gibt es Kontakte wegen eines Austauschs von Gefangenen. Die USA wollen die in Russland wegen eines Drogendelikts verurteilte Basketballerin Brittney Griner freibekommen. Sie wurde in ein Straflager in der Region Mordwinien an der Wolga verlegt.