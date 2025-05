Die Fortsetzung der Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland bleibt ungewiss. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha ließ am Freitag die Teilnahme an den von Russland vorgeschlagenen Gesprächen am Montag in Istanbul offen. Er bekräftigte Kiews Forderung, dass Moskau zunächst sein Memorandum mit Vorschlägen übergeben müsse, damit das Treffen substanziell sein könne. Der US-Ukrainegesandte Keith Kellogg zeigte unterdessen Verständnis für Russlands Forderung nach einem Ende der Nato-Osterweiterung. „Das ist ein berechtigtes Anliegen“, sagte er dem Sender ABC News auf eine Frage zu einem Bericht, wonach Russland eine schriftliche Zusage fordere, dass sich die Nato nicht weiter ausdehne. Die US-Regierung lehnt einen ukrainischen Beitritt zum Militärbündnis ab. RTR