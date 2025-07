Russland und die Ukraine haben bei ihren Verhandlungen in der Türkei nach russischen Angaben einen weiteren Gefangenenaustausch vereinbart. Es sollen jeweils 1200 Gefangene beider Seiten übergeben werden, wie der russische Chefunterhändler Wladimir Medinskij nach den Gesprächen vor Journalisten in Istanbul sagte. Es wäre der bisher umfangreichste Austausch von Gefangenen seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022. Im Mai hatten beide Seiten die Übergabe von jeweils tausend Gefangenen vereinbart. Unterhändler aus Moskau und Kiew hatten sich am Mittwoch zu Verhandlungen in der Türkei getroffen. Das Treffen im Istanbuler Ciragan-Palast war nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass bereits nach weniger als einer Stunde beendet. Die Erwartungen waren ohnehin gering gewesen. Einen Durchbruch für eine Friedenslösung hatten beide Kriegsparteien als unwahrscheinlich bezeichnet. Dafür waren die Positionen zu gegensätzlich.