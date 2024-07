Die Beziehungen zwischen China und Russland sind nach Auffassung von Präsident Wladimir Putin derzeit so gut wie noch niemals zuvor. Bei einem Treffen mit Xi Jinping am Rande einer Konferenz der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Kasachstans Hauptstadt Astana sagte Putin, die Zusammenarbeit Russlands und Chinas sei ein Schlüsselfaktor für die globale Stabilisierung. Dabei agierten beide Länder in ihrem eigenen Interesse und nicht gegen jemanden, betonte Putin, der seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits seit fast zweieinhalb Jahren führt. Chinas Präsident Xi zeigte sich „sehr glücklich“ über das zweite Treffen in zwei Monaten. Am SCO-Treffen nahm als Gast unter anderem die Türkei teil.